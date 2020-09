Diergaarde Blijdorp

Massaontslag bij Diergaarde Blijdorp door financiële problemen

Diergaarde Blijdorp zet tientallen medewerkers op straat. Van de 180 arbeidsplaatsen wordt een kwart geschrapt. Dat heeft de Rotterdamse dierentuin vandaag bekendgemaakt. Volgens de directie is een reorganisatie onvermijdelijk vanwege financiële problemen.



Door de coronacrisis loopt Blijdorp dit jaar miljoenen euro's aan omzet mis. Het dierenpark spreekt in een persbericht over een "pijnlijke ingreep die noodzakelijk is om de continuïteit te waarborgen". "Het is twee voor twaalf", vertelt directeur Erik Zevenbergen aan het AD. "We moeten acteren, anders halen we het einde van het jaar niet."





45 personeelsleden verliezen hun baan. Voor hen stelt Blijdorp een sociaal plan op. Er wordt vooral gesneden in functies die draaien om contact met bezoekers, zoals horecapersoneel. Het management wil ook activiteiten gaan uitbesteden. "Het afscheid van dierbare, hardwerkende en betrokken collega's zal ons heel veel pijn doen", zegt Zevenbergen.



Best bezocht

Vorig jaar verwelkomde Blijdorp nog bijna 1,6 miljoen bezoekers. Daarmee was het de best bezochte dierentuin van Nederland. Dat aantal zal in 2020 bij lange na niet gehaald worden.



Afgelopen voorjaar presenteerde de dierentuin een nieuw masterplan vol met ambitieuze projecten. Het was de bedoeling om de komende tien jaar 100 miljoen euro te investeren in opknapbeurten en nieuwe verblijven. "Het mag duidelijk zijn dat het masterplan ook een flinke deuk oploopt", zegt het management daar nu over. "We zullen op de korte termijn alleen projecten realiseren die volledig extern gefinancierd zijn."

