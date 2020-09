Disneyland Paris

Belgen mogen niet meer naar Disneyland Paris vanwege coronabesmettingen

Belgen zijn niet langer welkom in Disneyland Paris. De Belgische overheid heeft het Franse departement Seine-et-Marne, waar het beroemde pretparkresort ligt, aangewezen als een rode zone. Alle niet-essentiële reizen naar dat gebied zijn vanaf vrijdag om 16.00 uur verboden.



Er geldt een formeel reisverbod. Reizigers die na morgenmiddag terugkeren, worden bestempeld als een groep met een hoog risico op een coronabesmetting. Dat betekent dat ze verplicht getest moeten worden en in quarantaine moeten.





Het bepalen van de kleurcodes gebeurt door een team van Belgische experts. Zij baseren zich op de evolutie van coronacijfers in een bepaalde regio. Reeds geboekte verblijven naar Disneyland Paris kunnen kosteloos geannuleerd of verplaatst worden, ook als ze de komende zeven dagen zouden plaatsvinden.



Geen verbod

De Nederlandse overheid gaf de regio Seine-et-Marne onlangs de kleurcode oranje. Een reisje naar Disneyland Paris wordt streng afgeraden, maar er geldt geen verbod. Wie terugkeert naar Nederland wordt gevraagd om in thuisquarantaine te gaan. Ook dat is niet wettelijk verplicht.

