Halloween Horror Festival in Movie Park Germany gaat door met nieuw spookhuis

Er wordt komend najaar volop Halloween gevierd in Movie Park Germany. Ondanks de coronaproblematiek gaat het populaire Halloween Horror Festival in 2020 op volle kracht door. Het Duitse pretpark wordt op 23 dagen in oktober en november omgedoopt Horrorwood Studios, met enkele nieuwe belevingen.



Movie Park laat meer dan 280 scare actors los. Nieuw is het spookhuis The Curse of Chupacabra, gebaseerd op de Mexicaanse feestdag Día de los Muertos. Bezoekers ontdekken een onheilspellende vloek in een donkere Mayatempel. "Alleen een touw wijst hen de weg, maar niemand weet waar het naartoe leidt", staat in de beschrijving. Een "mysterieus monster" zit gasten op de hielen.





Het haunted house verschijnt op het terrein van 3D-simulator The Lost Temple. Die attractie is al het hele jaar dicht in verband met coronamaatregelen. Acteurs worden uitgerust met nachtkijkers. "Op deze manier combineren we psychologische horror met de bekende schrikeffecten om een nieuwe totaalervaring te creëren", aldus projectmanager Manuel Prossotowicz.



Verder gaat tijdens het halloweenseizoen het interactieve laserparcours Secrets of St. Elmo open. De betaalattractie was eerder aangekondigd voor het zomerseizoen van 2020. In zes verschillende scènes moeten bezoekers spoken verjagen met behulp van laserwapens. Voor de bouw schakelde Movie Park het Nederlandse bedrijf Lagotronics Projects in.



Algemeen directeur Thorsten Backhaus zegt blij te zijn dat het griezelevenement ook in coronatijd kan doorgaan. "Hiervoor hebben we intensief met de autoriteiten overlegd", zegt hij. De directeur belooft "een veilige maar enge ervaring", met een gereduceerd bezoekersaantal. Tickets moeten online gekocht worden, ook voor de spookhuizen.



Achtbaan

Het festival vindt plaats tussen 1 oktober en 8 november. De bestaande spookhuizen Project Ningyo, Insidious - Chapter 2, The Slaughterhouse, Hostel en Circus of Freaks. Ook de gratis walkthrough Campout is weer van de partij. Haunted house Wrong Turn ontbreekt: op die locatie - de oude hal van darkride Ice Age Adventure - wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe familieachtbaan.

