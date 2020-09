Alton Towers Resort

Documentaire over 'engste achtbaan ter wereld' op Videoland

Abonnees van Videoland kunnen nu kijken naar een documentaire over de ontwikkeling van een nieuwe houten achtbaan. Op de streamingdienst is sinds kort een 45 minuten durende productie te zien met de titel De Bouw van 's Werelds Engste Achtbaan. Het gaat om de rollercoaster Wicker Man in het Britse pretpark Alton Towers, geopend in 2018.



Door een dramatisch achtbaanongeluk in 2015 zag Alton Towers de bezoekersaantallen fors afnemen. Daar staat de documentaire uitgebreid bij stil. Wicker Man moet het tij keren, maar ook de komst van de nieuwe coaster gaat gepaard met commotie. De makers brengen in beeld hoe medewerkers alle zeilen bijzetten om het vertrouwen van het publiek terug te winnen.





Aan het woord komen onder meer een ontwerper, een marketingmanager, een projectleider en de algemeen directeur van Alton Towers. Daarbij wordt ook het mysterieuze verhaal achter de attractie uit de doeken gedaan. Verder volgt men verschillende toegewijde pretparkfans die reikhalzend uitkijken naar de eerste nieuwe houten achtbaan in Engeland in meer dan twintig jaar.



Amerikaans

Wicker Man, gebouwd door de gespecialiseerde Amerikaanse firma Great Coasters International, is 20 meter hoog. De topsnelheid bedraagt 70 kilometer per uur. Dezelfde fabrikant was verantwoordelijk voor onder meer Troy in Toverland en Joris en de Draak in de Efteling.



De Britse documentaire werd gepubliceerd onder de vlag van Z Doc, de documentairetak van tv-zender RTL Z. Wie nog geen abonnement heeft op Videoland, kan gebruikmaken van een gratis proefperiode van veertien dagen.

