Disneyland Paris

Disneyland Paris: verbouwing Rock 'n' Roller Coaster in beeld

In Disneyland Paris wordt nog steeds hard gewerkt aan een nieuw themagebied dat in het teken staat van de superhelden van Marvel. Naast een nieuwe interactieve darkride rond Spider-Man krijgt de bestaande achtbaan Rock 'n' Roller Coaster een ander thema.



Een fansite brengt de vorderingen op de bouwplaats in het Walt Disney Studios Park in beeld. Vanuit luchtballon PanoraMagique in winkelgebied Disney Village is het bouwterrein goed te zien, blijkt uit foto's van website DLP Report.





ZIE OOK: Disneyland Paris toont nieuw uiterlijk van Rock 'n' Roller Coaster



Rock 'n' Roller Coaster wordt getransformeerd tot een attractie met superheld Iron Man. De bekende lanceerachtbaan, met muziek van rockband Aerosmith, ging in september vorig jaar dicht.



Restaurant

Daarnaast omvat het Marvel-gedeelte een Ant-Man-restaurant en een meet-and-greet-locatie. Het gebied gaat Avengers Campus heten. De geplande openingsdatum is nog niet bekend. Vanwege het coronavirus lag de bouw afgelopen voorjaar geruime tijd stil.



Even verderop vinden voorbereidende werkzaamheden plaats voor een nieuw Frozen-gebied, dat later opengaat. Uiteindelijk moet het park ook uitgebreid worden met een groot Star Wars-deel. Disney heeft aangekondigd 2 miljard euro te willen investeren in het Walt Disney Studios Park.

































ZIE OOK: Disneyland Paris onthult details over nieuwe Spider-Man-attractie