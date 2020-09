Phantasialand

Phantasialand verrast vriend en vijand: nieuwe achtbaan F.L.Y. vandaag open

Na meer dan vierenhalf jaar bouwen wordt de nieuwe achtbaan F.L.Y. in Phantasialand plotseling geopend voor publiek. Vanaf vandaag kunnen bezoekers een ritje maken in de spectaculaire flying coaster, onderdeel van het nieuwe steampunk-themagebied Rookburgh. De opening was vooraf nergens aangekondigd.



F.L.Y. werd jaren geleden gepresenteerd als de langste flying coaster ter wereld en de eerste met een lancering. Sindsdien bleef het akelig stil, op een verdwaalde computeranimatie na. Phantasialand is berucht om een atypisch marketingbeleid, waarbij nieuwe projecten zo veel mogelijk worden doodgezwegen. Ook dit keer was er sprake van extreme geheimhouding. Pretparkfans moesten het jarenlang doen met geruchten en illegale dronebeelden.





Tot het allerlaatste moment was Rookburgh in nevelen gehuld. Op 7 september vond de personeelsopening plaats. Vandaag is de attractie onverwachts operationeel voor bezoekers, zonder dat het park daar ooit reclame voor heeft gemaakt. Overigens gaat Phantasialand dit jaar bij hoge uitzondering niet dicht tussen het zomer- en winterseizoen.



Tijdelijk gesloten

Rookburgh is nog niet officieel geopend: het pretpark spreekt voorlopig over een 'soft opening', waarbij altijd technische problemen kunnen optreden. "Tijdens deze fase kunnen de themawereld en F.L.Y. tijdelijk gesloten worden", staat in een verklaring. Bovendien laat men een beperkt aantal bezoekers toe in het gebied vanwege de coronamaatregelen. "Houd er rekening mee dat er een wachttijd kan zijn bij de ingang van Rookburgh."



Over F.L.Y. is bekend dat de achtbaan werd geleverd door de Nederlandse fabrikant Vekoma. Passagiers leggen de rit liggend af. Het volledig ommuurde gebied werd ontworpen door Belg Eric Daman, die eerder verantwoordelijk was voor iconische attracties als Taron, Chiapas, Talocan, Maus au Chocolat en Black Mamba.



Hotel

Naast de flying coaster realiseerde Phantasialand een nieuw hotel: Hotel Charles Lindbergh. Bezoekers krijgen vanaf 24 september de mogelijkheid om ín de themawereld te blijven slapen, pal naast de attractie. Het Duitse attractiepark had al twee hotels: Hotel Matamba in Afrikaanse sferen en Hotel Ling Bao met een Aziatisch thema.



Verder zijn in Rookburgh vier verschillende eet- en drinkgelegenheden te vinden: Restaurant Uhrwerk, bar 1919, verkooppunt Zum Kohleschipper en de snoepwinkel Emilie's Chocolden & Candy-Werkstatt. Het nieuwe gedeelte werd gebouwd tussen de hoofdingang van het park en het overdekte gedeelte Wuze Town, als onderdeel van themagebied Berlin. Tot begin 2016 was op die locatie de simulator Race for Atlantis te vinden.

