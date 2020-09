Mondo Verde

Limburgs attractiepark werd slachtoffer van hacker

Het Limburgse dieren- en attractiepark Mondo Verde is enkele jaren geleden het slachtoffer geworden van een hacker. Dat bleek deze week tijdens de behandeling van een rechtszaak. Volgens justitie heeft Mark K. (33) in augustus 2017 uit wraak het kassasysteem van het themapark gekraakt.



Hij had een relatie met de dochter van de bestuursvoorzitter van Mondo Verde én was jarenlang verantwoordelijk voor het computerbeheer van het park in Landgraaf. Toen de relatie op de klippen liep, zou de man ervoor gezorgd hebben dat mensen gratis naar binnen konden.





Dat meldt nieuwssite 1Limburg. Het park liep bijna 35.000 euro aan omzet mis, zo becijferde de directie. Justitie denkt dat K. via een server in Sittard het computersysteem van Mondo Verde kon overnemen. De verdachte beweert dat de server alleen bedoeld was voor het maken van back-ups.



Advocaat

Bij het doorzoeken van zijn kantoor in Sittard trof de politie dierenporno aan op een server. De man verklaart dat het gaat om materiaal van een oude klant. Zijn advocaat benadrukt dat aangetoond is dat de bestanden niet werden geopend of verstuurd sinds ze op de server stonden.



Justitie noemt de argumenten van K. "volstrekt ongeloofwaardig". De aanklager eiste maandag een taakstraf van 150 uur voor computervredebreuk en het bezit van dierenporno. Over twee weken volgt de uitspraak van de rechter.

