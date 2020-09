Tropical Islands Resort

Nederlandse directeur van zwemparadijs Tropical Islands: 'Achtbaan is altijd een droom'

Wouter Dekkers (49), de Nederlandse directeur van het gigantische Duitse waterpark Tropical Islands, barst nog van de toekomstplannen. Als het aan hem ligt, ontwikkelt het zwemparadijs bij Berlijn zich tot één van het belangrijkste toeristische bestemmingen van Europa. Dat vertelt hij in gesprek met Looopings. Een achtbaan behoort tot één van de vele mogelijkheden.



Dekkers, eerder werkzaam voor Movie Park Germany en Attractie- en Vakantiepark Slagharen, werd eind 2018 gevraagd om naar Berlijn te komen door Parques Reunidos. De parkengroep nam Tropical Islands destijds over van een Maleisische firma. De Nederlander kreeg meteen een concrete opdracht mee: breid het vakantiepark uit.





ZIE OOK: Nederlandse directeur opent 135 vakantiehuizen bij Europa's grootste zwemparadijs



Deze week vond de officiële opening plaats van 135 nieuwe vakantiehuizen. Dat wil echter niet zeggen dat Dekkers meteen weer terug naar Nederland gaat. "Mijn voornaamste taak was om het bedrijf aan te passen aan de werkwijze van Parques Reunidos én om het aantal accommodaties uit te breiden", legt hij uit. "Dat is nu inderdaad achter de rug. Maar als je hier rondloopt, is het moeilijk om niet onder de indruk te zijn van de enorme potentie die deze locatie nog heeft."



Waterglijbanen

Tropical Islands werd gebouwd in een 107 meter hoge ongebruikte oude zeppelinhangar, op een terrein van maar liefst zeshonderd hectare. Dekkers voelt zich als een vis in het water. "Er zijn ideeën genoeg", zegt hij terwijl hij wijst naar ontwerpen voor nieuwe waterglijbanen, die in zijn kantoor op tafel liggen. "Hierover zijn we nu bijvoorbeeld in gesprek met leverancier Wiegand."



De directeur wil een oude waterglijbaan vervangen én uiteindelijk ook een nieuwe glijbaantoren in gebruik nemen. En daar blijft het niet bij. "We zijn ook aan het nadenken over de toekomst van ons kindergebied Tropino." Nu staan daar onder meer botsautootjes, radiografisch bestuurbare bootjes, gedateerde speeltoestellen en een defecte vrijevaltoren. "Die ruimte kan efficiënter ingedeeld worden, met nieuwe speelplekken en een relaxgedeelte voor jongeren."



Ligbedden

De grootste uitdaging van Tropical Islands is de capaciteit van het park. "Er moet genoeg plek zijn voor alle gasten. Daarom denken we bijvoorbeeld aan het plaatsen van ligbedden op verschillende niveaus boven elkaar, zodat het aantal bedden omhoog kan." Ook buiten de dome is nog plaats genoeg. "In het bestemmingsplan dat vóór de verkoop is vastgesteld, staat dat we op meerdere plekken mogen uitbreiden."



Zeshonderd hectare is genoeg om een waanzinnig groot attractiepark te bouwen. De Efteling past ruim twee keer op het terrein. Toch verwacht Dekkers eerder andere soorten toevoegingen. "Het moet complementair zijn en het hele jaar door open kunnen. Ik denk dat bijvoorbeeld een outletcentrum of een skihal daar goed bij zouden kunnen passen." Ook in de pijplijn: een nieuw hotel met meer avondentertainment.



Splash party

De bouw van een achtbaan is voor Dekkers naar eigen zeggen "altijd een droom". "Ik denk dan aan een rollercoaster van het type splash party, een interactieve achtbaan met watereffecten." Dekkers zag zo'n attractie van Vekoma in Yas Waterworld in Abu Dhabi. "Je kunt daar met je badkleding in. Ideaal." Tegelijkertijd zegt de directeur nuchter en realistisch te willen blijven. "Mijn voorgangers hebben in de loop der jaren allerlei mooie projecten bedacht, maar nooit kunnen uitvoeren. Daar moet je mee oppassen, want dat is ook niet goed voor een bedrijf."



Hoelang Wouter Dekkers nog bij het grootste overdekte waterpark van Europa blijft, weet hij niet. "Dat is met name afhankelijk van de thuissituatie." Nu pendelt de directeur voortdurend op en neer. "Ik zit in principe drie weken in Duitsland en één week in Nederland. Ons gezin houdt dat natuurlijk niet eeuwig vol. Maar Tropical Islands heeft wel echt mijn hart gestolen."

ZIE OOK: Podcast: hoe is het nu met voormalig Slagharen-directeur Wouter Dekkers?