Disneyland Paris

Disneyland Paris: geannuleerde shows keren niet meer terug, festival afgelast

Twee grote shows rond The Lion King en The Jungle Book in Disneyland Paris keren dit jaar niet meer terug. Dat heeft Disney zojuist bevestigd. Beide producties - The Lion King: Rhythms of the Pride Lands en The Jungle Book Jive - zouden eigenlijk tijdelijk niet te zien zijn vanwege corona.



Verschillende castleden bleken besmet te zijn met het coronavirus, waardoor zij en hun directe collega's in quarantaine moesten. Nu heeft Disney besloten dat de voorstellingen, onderdeel van het Lion King & Jungle Festival, definitief geschrapt worden.





ZIE OOK: Disneyland Paris schrapt nu ook Lion King-show



Disneyland noemt zelf geen directe aanleiding. "Op basis van verschillende overwegingen hebben we ervoor gekozen om beide theatershows de rest van de oorspronkelijke looptijd niet door te laten gaan", staat in een officiële verklaring.



Stuntshow

Rhythms of the Pride Lands in het Frontierland Theater heeft gedraaid tussen 15 en 27 augustus. The Jungle Book Jive had op 22 augustus van start moeten gaan in de arena van de stuntshow in het Walt Disney Studios Park. Dat is er echter nooit van gekomen.



De beslissing heeft ook gevolgen voor een andere show, namelijk Disney Junior Dream Factory. Die nieuwe familievoorstelling zou binnenkort in première gaan in Studio D in het Walt Disney Studios Park. Dat moment wordt uitgesteld. "We maken snel meer bekend over een startdatum", belooft men.

ZIE OOK: Disneyland Paris stelt première Jungle Book-show uit