Bobbejaanland

Nederlanders mogen weer naar Bobbejaanland van ministerie

Als het aan het ministerie van Buitenlandse Zaken ligt, kunnen Nederlanders weer een bezoek brengen aan Bobbejaanland. Het negatieve reisadvies voor de provincie Antwerpen is opgeheven. In plaats van kleurcode oranje geldt er nu kleurcode geel. Dat biedt mogelijkheden voor toeristische tripjes.



Eind juli maakte het ministerie bekend dat Nederlanders de provincie beter konden mijden vanwege een corona-uitbraak. Wie toch die kant op ging, moest na terugkeer in Nederland in thuisquarantaine. Dat is volgens de de autoriteiten niet meer noodzakelijk.





"De corona-uitbraak in de provincie Antwerpen is onder controle met uitzondering van de stad Antwerpen", laat het ministerie weten. Bobbejaanland ligt in het Antwerpse dorp Lichtaart, in de gemeente Kasterlee. Het attractiepark is deze maand nog geopend op alle vrijdagen, zaterdagen en zondagen.



Mondkapjes

Overigens heeft Bobbejaanland nooit Nederlanders geweigerd toen kleurcode oranje gold. "Zij blijven wat ons betreft welkom", zei een woordvoerster destijds. Alle bezoekers in het park moeten mondkapjes dragen, zowel in de attracties als in de openlucht.

