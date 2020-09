Bakken

Oudste pretpark ter wereld sluit klassieke achtbaan

Een klassieke achtbaan rijdt deze week haar laatste rondjes. Het Deense pretpark Bakken neemt aanstaande zondag afscheid van Racing. De coaster van fabrikant Zierer opende in 1972.



Racing is een achtbaan van het type flitzer: in de jaren zeventig en achtig erg populair, maar inmiddels met uitsterven bedreigd. De baan is 6 meter hoog en 272 meter lang. Karretjes halen een topsnelheid van 33 kilometer per uur.





ZIE OOK: Enorme brand in oudste pretpark ter wereld



In de loop der jaren hebben naar schatting achttien miljoen mensen een ritje gemaakt. Speciaal voor het afscheid wordt Racing komend weekend feestelijk versierd. Bezoekers betalen voor een rit dezelfde prijs als in het openingsjaar: 5 Deense kronen, omgerekend ongeveer 70 eurocent.



1932

Racing is niet de oudste coaster in Bakken. Die eer is weggelegd voor Rutschebanen, een houten achtbaan die al sinds 1932 in het park staat. Er zijn voorlopig geen plannen om die beroemde baan ook te sluiten.



De geschiedenis van Bakken zelf gaat terug tot 1583. Het is daarmee het oudste pretpark ter wereld. Welke attractie Racing zal vervangen is nog niet bekend.

ZIE OOK: Bizarre half pipe coaster in Fins pretpark verdwijnt