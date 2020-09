Tropical Islands Resort

Nederlandse directeur opent 135 vakantiehuizen bij Europa's grootste zwemparadijs

Het grootste zwemparadijs van Europa heeft deze week een flinke uitbreiding gepresenteerd. Tropical Islands, gelegen in de buurt van Berlijn, opende 135 nieuwe vakantiehuizen. Het 20 miljoen euro kostende project werd gerealiseerd onder leiding van de Nederlandse directeur Wouter Dekkers, die sinds begin 2019 aan het roer staat van het resort.



Eerder was Dekkers algemeen directeur van Movie Park Germany en Attractiepark Slagharen, onderdeel van dezelfde parkengroep als Tropical Islands. Het Duitse resort had al hotelkamers, kleinschalige vakantiehuisjes, wigwams en camper- en caravanplaatsen. Daar kwamen 135 luxe lodges bij, zogeheten Sunrise Homes. Vijf daarvan zijn 5 vip-huizen met een eigen sauna en jacuzzi.





ZIE OOK: Slagharen poetst oubollig imago weg met hippe vakantiehuisjes



De nieuwe vakantiewoningen zijn vergelijkbaar met de in 2017 geopende Raccoon Lodges in Slagharen. Dekkers koos voor dezelfde leverancier. De bouw nam elf maanden in beslag. In totaal telt Tropical Islands nu 2591 bedden.



Speelplekken

Er werden ook verschillende speelplekken voor kinderen gerealiseerd, plus een nieuw receptiegebouw. Daarnaast vernieuwde men de infrastructuur. Binnenkort opent in het vakantiepark nog een nieuwe winkel met een horecagelegenheid voor verblijfsgasten.



Bij de openingsceremonie werd Dekkers maandagmiddag bijgestaan door deelstaatminister Jörg Steinbach en gezagvoerder Stephan Loge van het district Dahme-Spreewald. Het project lijkt een succes te worden. "Vanaf dag één is 95 procent van de Sunrise Homes geboekt", aldus Dekkers. "Zeker omdat veel Duitsers hun vakantie in deze tijd in hun thuisland willen doorbrengen."



Zeppelins

Tropical Islands, geopend in 2004, werd gebouwd in een voormalige luchtschiploods van 360 meter lang, 210 meter breed en 107 meter hoog. De hal heeft een oppervlakte van maar liefst 66.000 vierkante meter. Het gebouw was ooit bedoeld om zeppelins in te bouwen, maar door een faillissement is er nooit één exemplaar afgeleverd.









































ZIE OOK: Podcast: hoe is het nu met voormalig Slagharen-directeur Wouter Dekkers?