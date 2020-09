Kermis

Hasselt heeft dit jaar grootste kermis van België

Door de coronacrisis worden veel grote kermissen in België geannuleerd. Die in Hasselt gaat deze maand wel door. Op de septemberfoor staan zo'n 150 verschillende attracties en kramen, verdeeld over vijf verschillende zones. Daarmee is het de grootste kermis van het land.



De vijf zones - met aparte in- en uitgangen en wachtgebieden - bevinden zich verspreid over de stad. Per compartiment mogen maximaal vierhonderd personen tegelijk naar binnen. Opvallende attracties zijn Wild Mouse, Tobogan, Deca Dance, Air Maxx, Terror Factory, Top of the World, Dragon, Free Style, Villa Chaos, Booster, Shaker, Maxi Move, Polyp, Eclipse, Elliott en Speed Surf.





Het evenement startte gisteren en duurt nog tot en met zondag 27 september. In eerste instantie was het maken van een online reservering verplicht. Dat bleek in de praktijk niet te werken. "Tijdens de openingsdag kwam één op drie die een ticket bestelde niet opdagen", laat de organisatie weten. "Daardoor leek het op de druktemeter op onze website alsof de kermis volzet was, maar in realiteit was er wel nog vaak plaats over."



Ramp

Het bleek een ramp voor kermisexploitanten, die zaterdag nauwelijks bezoekers over de vloer kregen. Daarom is het reserveringssysteem al na één dag geschrapt. Nu hanteert men hetzelfde systeem als op de Tilburgse kermis in Nederland, die in juli plaatsvond. Als de zones vol zijn, wordt de ingang afgesloten. "Zo zorgen we ervoor dat we de veiligheid voor iedereen blijven garanderen, terwijl we de zones maximaal gevuld houden."



De kermis is op doordeweekse dagen geopend van 15.00 tot 22.00 uur en in het weekend van 13.30 tot 23.00 uur. Normaal gesproken lokt de septemberfoor in Hasselt zo'n honderdduizend bezoekers. Nu neemt de stad genoegen met zes- tot achtduizend bezoekers per dag.

