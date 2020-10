ZooParc Overloon

Dinoweken in ZooParc Overloon: enorme dinosaurussen in de dierentuin

ZooParc Overloon is overgenomen door dinosaurussen. Tot en met zondag 8 november vinden in de Brabantse dierentuin de Dinoweken plaats. Bezoekers komen tijdens een wandeling door het park veertien kolossale dino's tegen, waaronder een Tyrannosaurus van zeven meter hoog.



Sommige exemplaren bewegen en maken geluid. "De levensechte creaties zijn normaal gesproken onderdeel van World of Dinos, de grootste dino-expo van Europa", weet een woordvoerster. Afgelopen zomer vond de expositie nog plaats in Utrecht.





Bij de prehistorische beesten zijn bordjes gezet met informatie over de gewoontes en het eetgedrag. Volgens manager Roel Huibers past de komst van de dino's goed bij het dierenpark. "De dino's zijn de voorouders van de meeste moderne vogels en reptielen", zegt hij. "Hierdoor kunnen bezoekers heel goed de link met deze tijd leggen."













