Walibi Belgium

Walibi Belgium sloopt attractie vanwege nieuwe achtbaan

Eén van de attracties in Walibi Belgium verdwijnt. Het Belgische pretpark sloopt de kartbaan Go Karting om plaats te maken voor een nieuw themagebied. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Op het forum van de Franse fansite Coasters World verscheen een foto van de werkzaamheden.



De attractie bevond zich achterin het park, tussen interactieve darkride Challenge of Tutankhamon en kindermolen Octopus. Het wandelpad langs de kartbaan is momenteel afgesloten.





ZIE OOK: Walibi Belgium pakt record: hoogste punt van nieuwe achtbaan bereikt



"De karting wordt gesloopt in het kader van onze investering van 2021", aldus de voorlichtster. "Er wordt plaatsgemaakt voor de aanleg van de nieuwe zone; een nieuwe World of Walibi." Walibi ontwikkelt een Afrikaans gebied met de hoogste en snelste achtbaan van de Benelux.



Website

Go Karting opende in 2004 en sloot in 2015, om in 2017 weer open te gaan met nieuwe karretjes. De attractie is nog niet verwijderd van de website van het park.

ZIE OOK: Gesloten attractie Walibi Belgium gaat weer open