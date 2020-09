Disneyland Paris

Disney-fan ontwerpt zelf nieuwe entree voor Walt Disney Studios Park

Het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris ondergaat de komende jaren een enorme transformatie. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe themagebieden rond Marvel, Frozen en Star Wars. Waar Disney echter nog niet over gesproken heeft, is het entreegebied van het park. Een creatieve fan besloot het heft in eigen hand te nemen.



Adam Jankowski ontwierp zelf een nieuw entreegedeelte, waarbij Studio 1 heeft plaatsgemaakt voor een sfeervol straatje in Hollywood-sferen. Dat loopt vervolgens over in een centraal plein bij The Twilight Zone Tower of Terror, met daarachter een nieuw Victoriaans gebouw.





ZIE OOK: Disneyland Paris geeft details over uitbreiding Walt Disney Studios



Als basis gebruikte Jankowski een bestaand ontwerp van Disney zelf. Op zijn Twitter-pagina verscheen een video waarop te zien is hoe de nieuwe tekening tot stand is gekomen. Hij liet zich naar eigen zeggen inspireren door themagebied Buena Vista Street, dat de entree vormt van het Amerikaanse Disney California Adventure Park.



Enthousiast

"Ik heb een snelle schets gemaakt van hoe ik denk dat de nieuwe ingang van Disney Studios in Parijs eruit zou kunnen zien", schrijft de maker. Het bericht leverde ruim honderd retweets en bijna zevenhonderd likes op. De commentaren zijn laaiend enthousiast.



"Dit zou fantastisch zijn", schrijft iemand. "Prachtig werk, geweldig idee", zegt een ander. "Dank voor het weghalen van Studio 1, iemand moest het doen", grapt een fan. "Dit zou zo veel beter zijn dan de huidige ingang", is een exemplarische reactie.

ZIE OOK: Walt Disney Studios in Parijs afgekraakt in nieuwe documentaire