Duits safaripark opent nieuwe familieachtbaan

In het Duitse safaripark Serengeti-Park is dit weekend een nieuwe familieachtbaan in gebruik genomen. De coaster met de naam Batukai-Racer, gebouwd door de Italiaanse firma Technical Park, is 13 meter hoog en 270 meter lang.



Er wordt een topsnelheid behaald van 50 kilometer per uur. De attractie is niet uitvoerig gedecoreerd, al werd de trein wel vormgegeven als een neushoorn. Op YouTube verschenen de eerste onride-beelden.





Het is niet voor het eerst dat er in Serengeti-Park een achtbaan staat. Het attractie- en dierenpark in deelstaat Nedersaksen haalt regelmatig tijdelijk kermisachtbanen binnen. Zo kunnen bezoekers dit seizoen gebruikmaken van spinning coaster Höllenblitz, voor de gelegenheid omgedoopt tot Safari-Blitz.

