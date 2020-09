Attractiepark Toverland

Foto's: bezoekers Toverland zitten uurtje vast in toren

Twee bezoekers van Toverland hebben vanmiddag ongeveer een uur vastgezeten in een tien meter hoge toren. De attractie Coco Bolo was tijdens een ritje vastgelopen. Uiteindelijk zijn de passagiers bevrijd met behulp van een hoogwerker, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



Coco Bolo is een trektoren van fabrikant Sunkid, met vier gondels voor elk twee personen. De inzittenden kunnen zichzelf omhoog hijsen, terwijl het gevaarte ronddraait. Normaal gesproken zakken de bakjes vanzelf weer naar beneden.





Door een technische storing gebeurde dat vanmiddag niet. De voorlichtster meldt dat twee bezoekers daardoor "een klein uurtje" bovenin de toren vastzaten. Ze zijn na afloop van de reddingsoperatie opgevangen door medewerkers van Toverland.



Onderzoek

Er was geen sprake van paniek, weet de woordvoerster. "Coco Bolo is nu dicht voor nader onderzoek", laat ze weten. De bewuste attractie, onderdeel van themagebied Magische Vallei, opende in 2013.













