Plopsa Station Antwerp

Zo gaat het overdekte pretpark Plopsa Station eruitzien

De Plopsa Group geeft het geflopte pretpark Comics Station Antwerp een grondige metamorfose. Een nieuw ontwerp onthult dat het overdekte attractiepark, gelegen in treinstation Antwerpen-Centraal, een totaal ander uiterlijk krijgt dan voorheen. De strakke, steriele vormgeving maakt plaats voor een typisch Plopsa-decor, met felle kleuren en vrolijke lampjes.



Comics Station Antwerp opende in 2017, met attracties rond stripfiguren als Lucky Luke, Suske en Wiske, Urbanus, Jommeke en De Smurfen. Door tegenvallende bezoekersaantallen ontstonden er al snel financiële problemen. Toen eind 2019 de bom dreigde te barsten, nam Plopsa de inboedel over. Sindsdien zijn de deuren gesloten.





Het plan was om het park in het voorjaar van 2020 te heropenen onder de naam Plopsa Station, met enkele kleine aanpassingen. Dat liep anders. "Na een dieper onderzoek kwamen we tot de conclusie dat er heel wat dingen fout zitten en dat een grotere investering nodig is om die recht te zetten", vertelt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof aan regionale media.



Wereldprimeur

"We wisten dat we het park al veel beter konden krijgen puur op vlak van exploitatie, maar al snel voelden we dat er heel wat puzzelstukjes niet klopten." Hij geeft als voorbeeld dat de in- en uitgang en de souvenirwinkel op een verkeerde plaats liggen. Ook een enorme glijbaan - ooit gepromoot als wereldprimeur - blijkt vooral in de weg te staan.



Die wordt dan ook afgebroken. Daarnaast verdwijnt een speelplek en een attractie met stripfiguur Jommeke. Het restaurant krijgt ook een opknapbeurt. "Nu voelt het nogal koud en kil aan", aldus Van den Kerkhof. In totaal wordt 5 miljoen euro opzij gezet om van de jongste telg van de Plopsa-familie een succes te maken.



Fietsenmolen

De meeste stripfiguren mogen blijven. Plopsa neemt wel afscheid van De Smurfen. Tegelijkertijd worden er karakters van Studio 100 toegevoegd. Op het vrijgegeven ontwerp prijken Bumba, Maya de Bij, Kabouter Plop, Mega Mindy, Piet Piraat en Wickie de Viking. De directeur belooft verder zes nieuwe mechanische attracties. Het gaat onder meer om een carrousel en een fietsenmolen, blijkt uit de tekening.



Wie het pretpark volgend jaar binnenstapt, herkent het oude Comics Station waarschijnlijk niet meer terug. Eind dit jaar moeten alle bouwvergunningen binnen zijn, zodat de werkzaamheden in januari 2021 kunnen starten. De officiële opening van Plopsa Station Antwerp staat gepland voor oktober 2021, anderhalf jaar later dan gepland.













