Bellewaerde

Bellewaerde: slecht nieuws over Halloween en winteropenstelling

Het Belgische pretpark Bellewaerde moet een pas op de plaats maken. Voor komend najaar had het attractiepark in Ieper grootse plannen. Door de aanhoudende onzekerheid rond het coronavirus heeft het management echter moeten besluiten om verschillende projecten te annuleren.



Zo belandt het gebruikelijke halloweenprogramma dit jaar in de prullenbak. Spookhuizen blijven dicht en shows staan niet op het programma. Ook van scare zones met acteurs zal geen sprake zijn. "Het park zal wel gedecoreerd worden en we organiseren een sfeervolle trick-or-treat voor het hele gezin", staat in een nieuwsbrief voor abonnementhouders.





ZIE OOK: Dit jaar geen Halloween Scare Nights in Plopsaland



In juli werd bekend dat Bellewaerde bij hoge uitzondering in de winter open zou gaan. Het was de bedoeling om bezoekers te verwelkomen in alle weekenden van december en tijdens de volledige kerstvakantie. Ook dat gaat niet door. "De voorziene winteropening wordt helaas verplaatst naar 2021."



Vierde golf

Algemeen directeur Stefaan Lemey spreekt over een moeilijk besluit. "De toekomst is momenteel zeer onzeker", legt hij uit. "We weten niet of we ons dit najaar te midden een derde of zelfs vierde golf zullen bevinden, noch welke maatregelen de nationale veiligheidsraad zal opleggen."



Lemey wil teleurstellingen voorkomen. "We willen vermijden dat we onze bezoekers een bepaalde beleving beloven, om deze vervolgens last-minute te moeten wijzigen of zelfs annuleren. Daarom nemen we liever nu een concrete beslissing, ook al is dit niet voor iedereen de gewenste beslissing." Bellewaerde is nog geopend tot en met 8 november.

ZIE OOK: Bobbejaanland belooft: 'Halloween 2020 gaat door'