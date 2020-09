Parc Astérix

Bouwplannen onthullen details van nieuwe lanceerachtbaan Parc Astérix

Er zijn bouwplannen opgedoken van de spectaculaire nieuwe achtbaan die Parc Astérix in 2023 wil openen. Het Franse pretpark bestelde bij fabrikant Intamin de hoogste en snelste achtbaan van Frankrijk: een stalen monster van 51 meter hoog, met vier lanceringen en een topsnelheid van naar verwachting 107 kilometer per uur.



Bouwtekeningen laten zien waar de attractie exact moet komen te liggen. Parc Astérix heeft een terrein op het oog tussen bobsleebaan La Trace du Hourra en waterbaan Le Grand Splatch, in het Gallische themadeel. De nieuwe coaster zou de bobbaan gaan kruisen.





Er is ook een 3D-ontwerp beschikbaar waarop een Vikingthema te zien is. Dat ontwerp lijkt inmiddels achterhaald. Parc Astérix overwoog eerder om de achtbaan te plaatsen bij loopingachtbaan Goudurix en de themahotels van het park. Om de rust van de hotelgasten niet te verstoren, zag men daarvan af.



Half-pipe

In het gebied moeten ook een speelplaats en een eetgelegenheid gerealiseerd worden. De achtbaan zelf bestaat uit meerdere lanceringen, waaronder een opzienbarende 'triple half-pipe launch'. Passagiers worden ongeveer halverwege de 1075 meter lange baan vooruit, achteruit en weer vooruit gekatapulteerd.



Toen het project eind 2018 voor het eerst gepresenteerd werd, ging Parc Astérix nog uit van 2021 als openingsjaar. Dat werd later bijgesteld naar 2022. Door de coronacrisis heeft de directie onlangs besloten om de opening uit te stellen tot 2023.













