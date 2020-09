Attractiepark Toverland

Toverland staat vanaf nu mondkapjes toe in achtbanen

Bezoekers mogen voortaan mét een mondkapje een ritje maken in de achtbanen van Toverland. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Tot nu toe was het gebruik van mond- en neusmaskers in heftige attracties verboden, omdat het werd gezien als het meenemen van een los voorwerp.



Het beleid zorgde soms voor verwarring bij Belgen en Duitsers, die gewend zijn om wel mondkapjes te dragen in attracties. In Belgische en Duitse pretparken is dat namelijk verplicht.





Na overleg met keuringsinstantie TÜV Nederland heeft Toverland nu alsnog toestemming gekregen om bezoekers met een mondkapje toe te laten in bijvoorbeeld houten achtbaan Troy, spinning coaster Dwervelwind, bobsleebaan Maximus' Blitz Bahn en wing coaster Fenix.



Veiligheidsregio

Overigens wil het dragen van een masker niet zeggen dat passagiers geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden in de attracties. Die regel blijft bestaan. Toverland gooide het beleid een maand geleden overboord, maar werd al snel teruggefloten door de Veiligheidsregio Limburg-Noord.



In de Efteling mogen mondkapjes al sinds juni gedragen worden in de attracties. Ook daar is het geen verplichting. Andere Nederlandse pretparken, zoals Walibi Holland, geven bezoekers er nog geen toestemming voor.

