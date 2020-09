Kermis

Grootste kermis van Nederland staat ruim vier weken in Den Haag

Den Haag huisvest dit jaar de grootste kermis van Nederland. Door de coronacrisis ziet het kermisseizoen er totaal anders uit dan gepland. Waar normaal gesproken Tilburg de kroon spant, trekt de hofstad nu aan het langste eind. Het evenement op het bekende Malieveld duurt opvallend lang: maar liefst 31 dagen.



De Tilburgse kermis telde in juli 2020 nog geen zestig attracties en kramen. Den Haag heeft er ongeveer honderd. Vrijdagmiddag 11 september vond de opening plaats. De kermis blijft ruim vier weken staan; tot en met zondag 11 oktober.





De opvallendste attracties op de Haagse najaarskermis zijn Booster Maxxx, Around the World, Propeller, Reactor, River Rafting, Sound Machine, Spinning Coaster en Toxic. Ook Dance Mix, Fire Ball, Turbo Polyp, Future Dance, Fire Department en Air Race Bungee ontbreken niet.



Nieuwkomer

De lijst wordt aangevuld door Ghost Castle, Star Wars, Fun Factory, Mega Slide, Lost Escape Adventure, Magic City, Cake Walk, Fantasy Apple, Cycloon en Beach Party. Twee attracties arriveren later: Projekt 1 en nieuwkomer Hurricane.



"Deze kermis is geheel coronaproof ingericht", belooft de organisatie. Er wordt gebruikgemaakt van vaste looproutes, extra brede paden en aparte in- en uitgangen.



Protesten

Het Malieveld was de afgelopen maanden regelmatig in het nieuws door protesten van onder meer de boeren, de zorgsector, de evenementenbranche, de muziekindustrie en tegenstanders van coronamaatregelen. Ook kermisexploitanten hebben hun onvrede geuit tijdens een demonstratie op het veld. Dat gebeurde op 11 juni.









































