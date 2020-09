Efteling

Politie: Facebook-klaagster mishandelde toiletdame Efteling

De vrouw die eerder deze week aandacht vroeg voor een bizar voorval bij de toiletten in de Efteling, heeft zich zelf schuldig gemaakt aan mishandeling. Dat was de reden dat ze is meegenomen door de politie en er aangifte tegen haar is gedaan, bevestigt een politiewoordvoerder.



Liza Kurukulasuriya uit Brussel plaatste woensdag op Facebook dat ze onbeschoft behandeld is door een toiletdame van de Efteling. Die stuurde haar 8-jarige autistische zoontje weg omdat de toiletten schoongemaakt moesten worden. De bezoeker was daar niet van gediend.





Ze stuurde haar zoontje alsnog het toilet in, waarna er een conflict ontstond met de medewerkster. Nadat de situatie escaleerde, werd de Belg door Efteling-beveiligers overgedragen aan de politie. Ze bracht zeventien uur in de cel door. De Efteling liet weten geschrokken te zijn van het verhaal. Men zou gaan uitzoeken wat er precies gebeurd is.



Aangeraakt

Kurukulasuriya beweert dat ze het personeelslid amper heeft aangeraakt toen de gemoederen hoog opliepen, maar volgens de politie vond er daadwerkelijk een mishandeling plaats. Dat vertelt een voorlichter aan Hart van Nederland.



Het ging om een zogenoemde eenvoudige mishandeling, met amper letsel. Dat kan een duw, een klap of een schop zijn. De Efteling-medewerkster deed aangifte, waardoor de vrouw voor verhoor meegenomen moest worden naar het politiebureau. Omdat ze daar pas om 23.00 uur arriveerde, moest ze blijven slapen.



Onschuld

's Ochtend werd de zaak uiteindelijk geseponeerd omdat de mishandeling niet ernstig bleek te zijn en de verdachte al behoorlijk lang vastzat. Kurukulasuriya wast haar handen in onschuld. "Waarschijnlijk heb ik haar alleen met mijn schouders aangeraakt, ze viel niet of zo", zegt ze erover. Ze wil nu zelf aangifte doen tegen de Efteling wegens "discriminatie en belediging".

