Europa-Park

Componist Europa-Park stomverbaasd over nieuwe soundtrack: '100 procent plagiaat'

Europa-Park heeft een nieuwe soundtrack laten maken voor de attractie Abenteur Atlantis. De oude muziek van de Nederlandse componist Maarten Hartveldt werd onlangs vervangen door een productie van de Duitse firma IMAscore. Maar wie beide soundtracks naast elkaar legt, hoort nauwelijks verschil. Hartveldt reageert verontwaardigd, IMAscore belooft beterschap.



Abenteur Atlantis is een interactieve darkride, geopend in 2007. Hartveldt zorgde destijds voor een opgewekt deuntje met vrolijk gefluit erin. Een nieuwe versie van producent IMAscore kent nagenoeg dezelfde melodie, met dezelfde opbouw én een fluitgedeelte.





In een YouTube-video is de nieuwe muziek te horen. "Dit is niet 10 procent plagiaat, dit is 100 procent plagiaat", zegt Hartveldt in gesprek met Looopings. "De structuur van de compositie is identiek en de geluidseffecten komen overeen. Er zijn alleen twee noten veranderd. Ik vind het bizar dat een bedrijf als IMAscore zich hiervoor laat lenen. Het is heel dom van ze, een blamage. Dit is gewoon kopiëren en plakken, het heeft weinig meer te maken met muziek componeren."



Serieus

Directeur Xaver Willebrand van IMAscore zegt de zorgen van Hartveldt serieus te nemen. "In de video is niet de uiteindelijke versie te horen, daar wordt op dit moment nog aan gewerkt", vertelt hij aan Looopings. "Als het goed is, wordt in Europa-Park momenteel weer de oude muziek gedraaid."



Een bericht van IMAscore op social media suggereert iets anders. "We hebben de muziek van Europa-Parks Abenteur Atlantis vernieuwd!", meldt het bedrijf vandaag trots op Twitter en Facebook. Dat proces is dus nog niet afgerond. "We hopen dat alle partijen uiteindelijk tevreden zullen zijn", vult Willebrand aan.



Michael Mack

Hartveldt heeft zijn twijfels bij de werkwijze van IMAscore. "Dit mag helemaal niet, de rechten liggen bij mij." Of hij juridische stappen gaat ondernemen, weet hij nog niet. "Ik ga wel contact opnemen met directeur Michael Mack van Europa-Park, zodat hij kan uitleggen wat hier gebeurt."



De oorspronkelijke componist zegt niet te weten waarom Europa-Park van zijn muziek af wil. "Ze hebben nooit contact met me opgenomen. Ik kan me voorstellen dat je na verloop van tijd een ander geluid wil horen, maar bedenk dan iets nieuws. Daar is hier geen sprake van." Wil het park wellicht geen auteursrechten meer betalen? "Daar kan het niet aan liggen, heb er nog nooit 1 euro voor gevangen."

