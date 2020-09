Fabrikanten

Duitse fabrikant ontwikkelt nieuw attractietype: de coasterkart

Het Duitse bedrijf Wiegand, gespecialiseerd in het bouwen van rodelbanen, brengt een nieuw attractietype op de markt. De firma presenteert plannen voor de zogeheten coasterkart, een combinatie van een achtbaan, een kartbaan en een rodelbaan.



Er wordt gebruikgemaakt van elektrisch aangedreven karretjes voor twee personen. Passagiers kunnen zelf invloed uitoefenen op de snelheid met behulp van een gaspedaal. De maximumsnelheid bedraagt 40 kilometer per uur. Kinderen vanaf 4 jaar mogen een ritje maken.





Voor de ontwikkeling van de coasterkart combineerde Wiegand verschillende eigenschappen van twee bestaande attractietypes, de bobkart en de alpine coaster. Volgens de fabrikant is de weersonafhankelijk attractie geschikt voor pretparken, winkelcentra en zelfs cruiseschepen. Men benadrukt dat er nauwelijks hoogteverschil nodig is.



Testopstelling

Een eerste exemplaar opent later dit jaar in een avonturenpark in de Amerikaanse staat Tennessee. Op YouTube staat een video van een testopstelling in de Duitse gemeente Rasdorf, waar Wiegand gevestigd is.

