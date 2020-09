Attractiepark Toverland

Halloween in Toverland met nieuw spookhuis Maison de la Magie

Ondanks de coronacrisis pakt Toverland komend najaar flink uit met Halloween. Tijdens de populaire Halloween Nights presenteert het Limburgse attractiepark een gloednieuw spookhuis: Maison de la Magie. De beleving, die circa vijftien minuten gaat duren, kost 7,50 euro per persoon.



Op een nog onbekende locatie verrijst "het statige landhuis van de wereldberoemde illusionist Oscar Pendula", zo luidt de beschrijving. Hij verdween in de jaren dertig van het toneel toen één van zijn illusies gruwelijk misging. "Waaghalzen gaan op een angstaanjagende ontdekkingstocht naar zijn duistere geheimen."





ZIE OOK: Toverland wil Halloween Nights door laten gaan ondanks coronavirus



Voor het eerst zijn voor een halloweenbeleving in Toverland aparte tickets nodig. Kaartjes voor het mysterieuze haunted house kunnen gereserveerd worden via de website van het park. Abonnementhouders betalen 6 euro in plaats van 7,50 euro. "De capaciteit is beperkt", waarschuwt men.







Andere plek

Het bestaande spookhuis Fear the Woods krijgt een andere locatie. Voorheen werd het pikdonkere haunted house opgebouwd in evenementenzaal Mystique, onderdeel van het overdekte themadeel Wunderwald. Dit jaar verhuist de horrorattractie naar een grote tent op een grasveld achter entreegebied Port Laguna. "Daar hebben we meer ruimte", legt een woordvoerder uit.



De vorig jaar gepresenteerde walkthrough-beleving The Witches Forest keert terug, net als horrordoolhof Trapped en de scare zones Shadows of the Sea, DesTroy en Fiesta de Los Muertos. Twee scare zones worden in een nieuw jasje gestoken. In circusgebied Cirque - Royal Edition verschijnt een heuse cake walk. Themagebied Avalon huisvest Morgana's Frozen Knights, waar bezoekers de strijd aangaan met ijsheks Morgana en haar ijsridders.



Wachtrij

In tegenstelling tot voorgaande jaren zal funhouse Villa Fiasko geen onderdeel uitmaken van het halloweenaanbod. Normaal wordt de attractie 's avonds getransformeerd tot spookhuis. "We hebben in coronatijd echter onvoldoende ruimte om daar op een verantwoorde en kwalitatieve manier een grote wachtrij aan te leggen", aldus de voorlichter. De attractie blijft daarom geopend zonder aanpassingen.



Het aantal halloweenavonden is flink uitgebreid. In 2019 stonden acht Halloween Nights op het programma, dit jaar zijn dat er maar liefst veertien. Daarom heeft men ook meer acteurs nodig. Toverland zet zo'n 120 scare actors in. Vorig jaar waren dat er iets meer dan honderd.



Doorstroming

Toverland belooft rekening te zullen houden met de landelijke coronaregels. Gezelschappen moeten te allen tijde anderhalve meter afstand van elkaar houden. In scare zones wordt eenrichtingsverkeer gehanteerd om de doorstroming te bevorderen. De traditionele parade en eindshow gaan niet door.



Het evenement vindt plaats tussen 9 oktober en 7 november. Toverland is tijdens de Halloween Nights geopend tot 23.00 uur. Maison de la Magie en Fear the Woods zijn vanaf 15.00 uur toegankelijk, de andere halloweenactiviteiten starten om 19.00 uur.

ZIE OOK: Foto's: zo eng zijn de Halloween Nights 2019 in Toverland