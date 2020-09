Kermis

Iconische winterkermis Londen geannuleerd

Er komt dit jaar geen grote winterkermis in Londen. Hyde Park Winter Wonderland gaat niet door. De organisatie heeft naar eigen zeggen alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat het iconische evenement wel kon plaatsvinden. Vandaag werd bekend dat de Engelse kermis toch wordt geschrapt.



"Met pijn in het hart kunnen we melden dat Hyde Park Winter Wonderland dit jaar niet doorgaat", staat in een verklaring. "Ons team heeft keihard gewerkt en alle opties overwogen in de hoop dat we het evenement toch konden presenteren, op een verantwoordelijke manier."





Vanwege alle onzekerheid rond het coronavirus is uiteindelijk besloten om Hyde Park Winter Wonderland dit jaar helemaal te annuleren. "We konden geen manier vinden waarbij geen afbreuk werd gedaan aan de attracties, shows, restaurants en belevingen. Dit is een enorme teleurstelling voor de miljoenen mensen die we normaal gesproken verwelkomen."



Olympia Looping

Hyde Park Winter Wonderland trekt jaarlijks zo'n drie miljoen bezoekers. Er staan traditiegetrouw spectaculaire kermisattracties uit heel Europa, aangevuld met onder meer een schaatsbaan, een ijssculpturententoonstelling, een circustent en een Duits dorp met eetgelegenheden. Eén van de hoogtepunten is de opzienbarende achtbaan Olympia Looping.

