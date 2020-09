Efteling

Efteling 'ontzettend geschrokken' van Facebook-verhaal over boze toiletdame

De Efteling zegt "ontzettend geschrokken" te zijn van een merkwaardig verhaal dat een bezoeker op Facebook heeft gezet. Daarin wordt beschreven hoe een toiletdame van de Efteling een gezin ronduit onbeschoft behandeld zou hebben. Het voorval eindigde op het politiebureau. Een woordvoerder laat wel weten dat de manier waarop de gebeurtenis beschreven wordt niet zo bekend is bij de Efteling.



In een zeer lang Engelstalig Facebook-bericht van Liza Kurukulasuriya zet haar man uiteen wat hem afgelopen zondag overkomen is in het attractiepark. Het ging mis bij de toiletten bij de uitgang. Toen een medewerkster het gezelschap vertelde dat de toiletruimte zou gaan sluiten, ontstond er paniek bij het 8-jarige autistische zoontje van het gezin. Hij moest namelijk héél nodig naar de wc.





Het personeelslid maakte echter geen uitzondering. Ze zou gesnauwd hebben dat het toilet dicht was. Ook beweert de man dat zijn echtgenote uitgescholden is voor "zwarte trut". Uiteindelijk stuurde de moeder haar autistische zoontje alsnog naar binnen, door in het Spaans "ren naar binnen" te roepen. De toiletdame zou vervolgens de beveiliging ingeschakeld hebben.



Aangifte

Niet veel later escaleerde de situatie volledig. De vrouw is naar een politiebureau in Tilburg gebracht, zo beschrijft haar man. Ze moest de nacht in de cel doorbrengen. De Efteling-medewerkster zou aangifte tegen haar gedaan hebben, al zou die later niet in behandeling zijn genomen. Het gezin zegt zelf wel aangifte te hebben gedaan tegen de toiletdame en twee beveiligers.



"We hebben vernomen dat er zondag ophef was in ons attractiepark", reageert een woordvoerder van de Efteling. Toch heeft men twijfels bij het relaas. "De situatie zoals die bij ons bekend is, komt niet overeen met het verhaal dat geschetst wordt op Facebook. Daarom willen we nu eerst uitzoeken wat er precies gebeurd is."



Vervelend

De voorlichter zegt de situatie zo goed mogelijk te willen oplossen. "Uiteraard vinden we het hoe dan ook oprecht vervelend dat dit gezin een naar gevoel heeft overgehouden aan hun bezoek aan ons park, terwijl een dagje Efteling natuurlijk onbezorgd zou moeten zijn."



Kurukulasuriya en haar man zitten in ieder geval niet te wachten op een schadevergoeding of een ander goedmakertje. "Ik zal de rest van mijn leven geen voet in de Efteling zetten", staat in het Facebook-bericht. "Ik wil geen enkele vorm van materiële compensatie. Maar ik zal aan iedereen vertellen hoe ongezond en onmenselijk deze plek kan zijn als je personeelsleden tegen het lijf loopt, vooral voor gezinnen met autistische kinderen."

