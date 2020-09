Phantasialand

Animatronic Phantasialand blijkt afkomstig uit winkelcentrum

Eén van de bewoners van Phantasialand blijkt een bizarre afkomst te hebben. In de populaire vrijevalattractie Mystery Castle passeren bezoekers een animatronic van de oude wetenschapper Ulf von Windhoven. Hij vertelt dat hij een machine heeft uitgevonden die positieve energie gebruikt om het kwaad te verjagen uit zijn kasteel. De pop werd echter niet vervaardigd door het Duitse pretpark zelf.



Phantasialand heeft de animatronic elders op de kop getikt, zo ontdekte een pretparkfan. "Ik kwam er pas vandaag achter dat deze animatronic eigenlijk gewoon een waarzegger-automaat is met de naam Ask the Brain", schrijft ene Yannick op Twitter.





Hij vond een foto van een soortgelijke animatronic in een Amerikaanse supermarkt. Een zoektocht op internet leert dat dergelijke automaten in verschillende Amerikaanse winkelcentra te vinden zijn. Klanten kunnen voor een klein bedrag de pop activeren, waarna ze een toekomstvoorspelling te horen krijgen.



Pruik

Phantasialand liet de automaat grotendeels intact. Wel werd er een nieuwe tekst opgenomen, om het verhaal achter de attractie uit te leggen. Ook kreeg de wetenschapper een nieuwe pruik. Mystery Castle opende in 1998.









