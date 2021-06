Le PAL

Frans attractiepark opent Afrikaans themahotel met zicht op giraffen en zebra's

Het Franse attractiepark Le PAL heeft een indrukwekkend themahotel in gebruik genomen. Bezoekers kunnen voortaan blijven slapen in het Savana Reserve: een hotel met zestig familiekamers - goed voor driehonderd bedden - naast een grote savanne.



De hotelgasten kijken uit over een enorme vlakte die bevolkt wordt door giraffen, neushoorns, antilopen, struisvogels en zebra's. Het park liet zich naar eigen zeggen inspireren door verblijfsaccommodaties gelegen bij het beroemde Kruger National Park in Afrika.

Bij het hotel hoort een restaurant met 180 zitplaatsen, dat Le Victoria wordt genoemd. Verder is er een bar met de naam Le Gipsy Moth.



Lodges

In Le PAL waren al safaritenten te vinden. Naar aanleiding van het succes van de lodges werd besloten om het vakantiepark uit te breiden. In totaal zijn er nu 450 bedden beschikbaar. Voor het project kreeg het Franse park een financiële bijdrage van de Europese Unie.