Walibi Holland

Video: achtbanen gaan 's middags sneller dan 's ochtends, maar waarom?

Een YouTube-kanaal geeft voor eens en voor altijd antwoord op de vraag: waarom gaan achtbanen 's ochtends langzamer dan 's middags? In een nieuwe documentaire wordt uitgelegd waar het snelheidsverschil vandaan komt en hoeveel dat verschil daadwerkelijk uitmaakt voor de passagiers.



De videomakers nemen daarvoor een kijkje achter de schermen bij de achtbanen Untamed, Lost Gravity en Xpress: Platform 13 in Walibi Holland. Presentator Danny van der Weel spreekt met ingenieur Jurnan Schilder, die een minicollege geeft over wrijvingskracht. Ook loopt hij mee met Ron Mitchel Smit van Walibi's technische dienst.





ZIE OOK: Veiligheidsexpert legt uit: hoe veilig zijn achtbaanbeugels?



De 21 minuten durende video is te zien op de YouTube-pagina van Theme Park Science. Eerder dook het kanaal al in de werking van g-krachten en veiligheidsbeugels bij achtbanen. Daarvoor werden opnames gemaakt in Attractiepark Slagharen, in samenwerking met keuringsinstantie TÜV Nederland.

ZIE OOK: Pools pretpark vestigt alsnog achtbaanrecord dankzij correctie