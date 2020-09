Efteling

Meerderheid Efteling-fans ziet liever Bob dan Max & Moritz

Heeft de Efteling er goed aan gedaan om de Bob te vervangen door familieachtbaan Max & Moritz? Het is deze week een jaar geleden dat de iconische bobsleebaan werd gesloten en gesloopt. Veel Efteling-fans blijken de attractie nog altijd te missen. Een nipte meerderheid vindt de Bob achteraf gezien zelfs beter dan nieuwkomer Max & Moritz.



Dat blijkt uit een poll op Twitter. 874 personen brachten hun stem uit. Daarvan zegt 51 procent dat de nieuwe powered coaster het niveau van de Bob niet haalt. Bij 24 procent van de deelnemers gaat de voorkeur uit naar Max & Moritz. 25 procent geeft aan niet te kunnen kiezen.





De Bob was gericht op het hele gezin, terwijl Max & Moritz gepresenteerd wordt als een achtbaan voor kinderen. Dat komt ook naar voren uit de specificaties: waar de bobbaan 20 meter hoog was en een topsnelheid haalde van 60 kilometer per uur, komt Max & Moritz niet verder dan een hoogte van 6 meter en een topsnelheid van 36 kilometer per uur.



Zelfstandig

Tegelijkertijd zorgt een nieuwe lengte-eis ervoor dat Max & Moritz geschikt is voor minder bezoekers. In de Bob mochten alle kinderen plaatsnemen die zelfstandig konden lopen. Bij de nieuwe coaster moeten passagiers minimaal 1 meter lang zijn.



Volgens de Efteling was het slopen van de Bob onvermijdelijk, omdat de attractie na 34 jaar helemaal op was. Het attractietype wordt niet meer gemaakt door de toenmalige fabrikant Intamin, waardoor het vervangen van onderdelen te kostbaar zou worden. Bovendien zat de directie al langer in haar maag met de belabberde capaciteit van de attractie.

