Efteling

Efteling-fans wijzen andere bezoekers op coronaregels met T-shirt

Een groepje Efteling-fans is helemaal klaar met bezoekers die zich niet aan de coronaregels houden. De wachtrijen bij Efteling-attracties zijn voorzien van rode en witte strepen, zodat duidelijk is waar gezelschappen mogen stilstaan en hoeveel afstand ze moeten houden. Toch gaat het regelmatig mis.



Dat bracht de drie vrienden Wesley van den Berg, Joris Wijnen en Richard Vroegop op een idee. "De Efteling heeft mega haar best gedaan om alles coronaproof te maken, bijvoorbeeld door in elke wachtrij rode en witte lijnen te plaatsen", vertelt Van den Berg aan Looopings. "Helaas lijkt het erop dat niet elke Efteling-bezoeker in de wachtrij zich deze regel nog herinnert."





ZIE OOK: Efteling geeft toe: bezoekers houden zich minder aan coronaregels



De oplossing: speciale T-shirts met symbolen die laten zien hoe het wachtrijsysteem werkt. Daaronder prijkt de zin "Obey the rules", een verwijzing naar een uitspraak van de strenge lakei O.J. Punctuel in Efteling-attractie Symbolica. En de shirts hebben effect, zo merkte het drietal afgelopen maandag. "Het werkte perfect."



Meer mensen

Voor het ontwerp werd het creatieve bedrijf Concept 91 ingeschakeld. Wie zelf ook rond wil lopen in het shirt, kan via Facebook contact opnemen met de firma. "Hoe meer mensen het shirt dragen in de Efteling, hoe beter", aldus Van den Berg. "Samen zorgen we ervoor dat de Efteling niet weer dicht moet vanwege corona."













ZIE OOK: Columnist: 'Efteling met coronamaatregelen is Tokkieland'