Phantasialand

Eindelijk: opening van nieuwe Phantasialand-achtbaan F.L.Y. in zicht

Het wachten is bijna voorbij: de nieuwe achtbaan F.L.Y. in Phantasialand gaat hoogstwaarschijnlijk nog deze maand open. In een uitgelekte personeelsmemo valt te lezen dat medewerkers de attractie op maandag 7 september alvast mogen uitproberen. De publieksopening laat vermoedelijk niet lang meer op zich wachten.



Het Duitse attractiepark heeft het geduld van fans de afgelopen jaren behoorlijk op de proef gesteld. De eerste werkzaamheden voor de uitbreiding begonnen al in het voorjaar van 2016. Vierenhalf jaar lang bleef het onduidelijk wanneer F.L.Y., gelegen in het nieuwe themagebied Rookburgh, in gebruik genomen zou worden.





ZIE OOK: Nieuw themahotel Phantasialand nadert voltooiing



Nu is duidelijk dat personeelsleden volgende week een proefritje mogen maken. Ze moeten wel beloven dat ze niets over hun ervaring op internet zullen plaatsen. Ook is het meenemen van telefoons en camera's strikt verboden. Zoals gebruikelijk hult Phantasialand zich in stilzwijgen over de gebeurtenis.



Berlin

F.L.Y. is een spectaculaire gelanceerde flying coaster van de Nederlandse fabrikant Vekoma, waarbij passagiers de rit liggend afleggen. Themadeel Rookburgh valt onder het bestaande gebied Berlin. Naast de achtbaan is er een nieuw hotel te vinden.



Dat een pretpark een grote nieuwe attractie opent in het naseizoen, is hoogst ongebruikelijk. Normaal gesproken gebeurt dat in het voorjaar of in de zomer. Mogelijk heeft de coronacrisis de planning van Phantasialand in de war geschopt. Het park heeft wel besloten om de rest van het jaar open te blijven, zonder sluiting tussen het zomer- en winterseizoen.





ZIE OOK: Meekijken: nieuwe Phantasialand-achtbaan F.L.Y. van boven