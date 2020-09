Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Voor het eerst in veertien jaar geen Miracle of Lights in Attractiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen breekt met een traditie. Door de coronamaatregelen kan avondspektakel Miracle of Lights in 2020 voor het eerst in veertien jaar niet doorgaan. Dat bevestigt een woordvoerster van het pretpark aan Looopings. Er komt wel een alternatief.



Miracle of Lights werd in 2006 geïntroduceerd als een muzikale lichtjesparade door de Main Street van Slagharen. Later kwam daar een eindshow met lasers, fonteinen, projecties en vuurwerk bij, op het Fonteinplein bij de entree. Het achtergrondverhaal draaide vorig jaar om mascottes Randy en Rosie die op zoek gingen naar het "magische licht".





Bezoekers staan komend najaar niet met lege handen. Slagharen zorgt voor een alternatief programma, belooft de voorlichtster. Daarover wordt binnenkort meer informatie bekendgemaakt.



Barbecue

Eén ding is al wel duidelijk: de Wild West Summer Nights, met een dj, cocktails en een groot barbecuebuffet, krijgen een vervolg. Ze vinden nog plaats op alle zaterdagen tot en met 19 december, plus woensdag 14 en woensdag 21 oktober. De naam is gewijzigd in Wild West Nights.

