Isla Mágica

Video: Spaans pretpark draait muziek uit de Efteling

Een pretpark in Spanje blijkt groot liefhebber te zijn van Efteling-muziek. In attractiepark Isla Mágica, gelegen in Sevilla, wordt de soundtrack van de Efteling-attractie De Vliegende Hollander afgespeeld. Dat blijkt uit een video van fansite ParquePlaza.



Het herkenbare deuntje van Efteling-huiscomponist René Merkelbach is te horen in het gebied bij 4D-theater Cines Mágicos en Capitán Balas, een interactieve darkride met een piratenthema. De Efteling reageert verbaasd op de ontdekking.





"We zijn vereerd dat de muziek zo in smaak valt, zelfs in Spanje, maar de muziek hoort natuurlijk bij onze Vliegende Hollander", laat een woordvoerder aan Looopings weten.



Per ongeluk

Isla Mágica heeft inmiddels excuses aangeboden voor de muziekkeuze. Het nummer zou per ongeluk in de afspeellijst van het park terecht zijn gekomen. Vandaag wordt de muziek verwijderd. "Gelukkig ging het om een foutje en wordt de muziek weer weggehaald", aldus de Efteling-voorlichter.



Isla Mágica is sinds 2013 onderdeel van de Looping Group, de eigenaar van onder meer Avonturenpark Hellendoorn.

