Bezoekers uit risicogebieden mogen alleen naar Europa-Park met negatieve coronatest

Wie woont in een gebied met een verhoogd risico op coronabesmettingen, moet bij een bezoek aan Europa-Park een negatieve coronatest kunnen laten zien. Het Duitse attractiepark vraagt alle bezoekers uit risicogebieden om zich eerst thuis te laten testen op corona. Pas als de uitslag negatief is, is een bezoek aan Europa-Park mogelijk.



Een getoonde test mag niet ouder zijn dan 48 uur. Op de risicolijst, samengesteld door de Duitse autoriteiten, staan onder meer Spanje, Groot-Brittannië en delen van België en Frankrijk. Voor België gaat het om de provincie Antwerpen en het gewest Brussel. In Frankrijk zijn de regio's Île-de-France en Provence-Alpes-Côte d'Azur aangemerkt als risicogebieden.





Europa-Park zegt zich te houden aan de voorschriften van de deelstaat Baden-Württemberg. De extra coronamaatregel zorgt voor een hoop gedoe voor bezoekers uit de bewuste landen. Daarom is het wellicht beter om een bezoek uit te stellen, zo laat het park weten.



Verschuiven

"We adviseren in het algemeen gasten uit de betreffende gebieden het bezoek aan Europa-Park en de nieuwe waterwereld Rulantica, indien mogelijk, te verschuiven", staat in een verklaring op de website van het pretparkresort.



Eerder had de maatregel alleen betrekking op personen uit Luxemburg. Zij zijn sinds 20 augustus weer zonder coronatest welkom in Europa-Park, omdat het landje van de officiële risicolijst is gehaald.

