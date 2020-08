Kermis

Gemeente Den Haag geeft groen licht voor grootste kermis van Nederland

De grootste kermis van Nederland staat dit jaar in Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen heeft toestemming gegeven voor een najaarskermis op het Malieveld met honderd attracties en kramen. Het evenement duurt een maand: van vrijdag 11 september tot en met zondag 11 oktober.



Hoewel 2020 een rampjaar blijft voor de kermiswereld, reageren exploitanten opgelucht dat Den Haag het organiseren van een kermis aandurft. "Ik vind dat de nieuwe burgemeester Van Zanen ballen heeft getoond door een vergunning af te geven", laat kermisondernemer Jan Vermolen aan Omroep West weten.





Er mogen maximaal vijfduizend bezoekers tegelijk aanwezig zijn op het terrein. De organisatie heeft een plan gemaakt om te kunnen voldoen aan alle coronamaatregelen. Zo zal er gewerkt worden met vaste in- en uitgangen, extra brede looppaden en vaste looprichtingen. Beveiligers moeten erop toezien dat er genoeg afstand wordt gehouden.



Tilburg

Normaal gesproken is Tilburg dé kermisstad van Nederland, met zo'n tweehonderd attracties en kramen. Deze zomer waren dat er door de coronacrisis nog maar 55. Arnhem had er onlangs ongeveer zestig. In november staat nog een grote kermis op het programma, namelijk in Uden. Hoeveel attracties daar van de partij zullen zijn, is nog niet duidelijk.

