Nieuw themahotel Phantasialand nadert voltooiing

Het nieuwe themahotel van Phantasialand, Hotel Charles Lindbergh, is bijna af. De afgelopen weken werd de voorgevel van het hotel verder afgewerkt, met decoraties in steampunkstijl. Zo is de bronskleurige façade voorzien van buizen, schoorstenen en hekken.



Dat is te zien op foto's die verschenen op het forum van coasterfriends.de. Hotel Charles Lindbergh wordt onderdeel van het nieuwe themagebied Rookburgh, waar ook de spectaculaire flying coaster F.L.Y. staat. "Je slaapt echt middenin de themawereld", meldde het Duitse pretpark bij de bekendmaking in 2018. De kamers zijn vormgegeven als cilinders.





Het gebied draait om een 'Air Rail Company' die bezoekers een echte vliegervaring moet voorschotelen. F.L.Y. is volgens Phantasialand de langste flying coaster ter wereld en de eerste met een lancering. Wanneer Rookburgh en het nieuwe hotel opengaan, is nog niet bekendgemaakt.



Antifascisten

Charles Lindbergh (1902-1974) was een Amerikaanse luchtvaartpionier. Hij is echter niet onomstreden: naast zijn heldendaden staat hij bekend als een nazi-sympathisant die regelmatig antisemitische uitspraken deed. De beslissing om een hotel naar hem te vernoemen in een familiepark viel dan ook niet in goede aarde bij de Nederlandse Bond van Antifascisten en de joodse belangenorganisatie CIDI.





