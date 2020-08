Nieuws

Brussel voert preventief dolfinariumverbod in

Brussel heeft een dolfinariumverbod ingevoerd. Dat gebeurde na een voorstel van de minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt. Opvallend detail: er is nog nooit een dolfinarium in het gewest geweest en daar zijn ook helemaal geen plannen voor.



Officieel gaat het om een verbod op het houden van walvisachtigen en zeeroofdieren. Daardoor wordt het in de praktijk wel erg lastig om een dolfinarium te beginnen in Brussel.





Dat niemand daar op dit moment mee bezig is, doet er volgens Clerfayt niet toe. "Door het houden van deze dieren te verbieden, beoog ik de vestiging van een waterpark onmogelijk te maken", vertelt hij aan Vlaamse media.



Gevangenschap

Belgische politici zijn sowieso geen fan van dolfinaria. Viceminister-president Ben Weyts liet vorig jaar al weten dat hij geen nieuwe vergunningen zal verstrekken voor het houden van dolfijnen. De leefomstandigheden van de dieren zouden in gevangenschap te beperkend zijn.



Boudewijn Seapark is momenteel de enige dierentuin in België met een dolfinarium. Weyts zegt een uitdoofbeleid te hanteren. Op den duur zal het houden van dolfijnen in België mogelijk dus helemaal verboden worden.

