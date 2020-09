Wildlands Adventure Zoo Emmen

Vermiste wasberen Wildlands nog niet terecht: 'Ze kunnen goed overleven'

Wildlands Adventure Zoo Emmen weet nog steeds niet waar vijf ontsnapte wasberen zijn gebleven. Na ongeveer twee weken ontbreekt ieder spoor van de dieren, bevestigt een woordvoerster van het dierenpark aan Looopings. Toch is er nog altijd hoop dat de wasberen binnenkort heelhuids opduiken.



"Wasberen hebben nauwelijks natuurlijke vijanden en ze kunnen goed overleven in het Nederlandse klimaat", weet de voorlichtster. "Ze eten bijna alles. We houden daarom hoop." Eerder liet Wildlands weten dat de dieren zich vermoedelijk nog in het park zouden bevinden. "Daar gaan we nu niet meer van uit. We zijn ze niet tegengekomen."





Ondertussen komen er regelmatig tips binnen uit de omgeving, van mensen die de wasberen gezien denken te hebben. "Onze dierenarts is al een paar keer uitgerukt naar aanleiding van zo'n tip. Eén keer was er een dode das, een andere keer werd er niks gevonden."



Onmogelijk

De kans dat de wasberen per ongeluk in het verblijf van een roofdier terecht zijn gekomen, acht Wildlands zeer klein. "Eigenlijk is dat onmogelijk", aldus de woordvoerster. "Er zijn altijd omheiningen, bijvoorbeeld in de vorm van een grote gracht. Bovendien hadden we het dan wel gezien."



Het dierenpark denkt inmiddels te weten hoe de ontsnapping heeft plaatsgevonden. "We hebben geen gat in het hek of in de grond gevonden, dus we vermoeden dat dit vijftal een plek heeft gevonden om langs de stroomdraden naar buiten te klimmen." De resterende zestien wasberen blijven uit voorzorg binnen.



Zeehonden

Er wordt een plan bedacht om het verblijf wasbeerproof te maken. "Zo zijn we het hele verblijf nu aan het doorlopen, om te bepalen wat er aangepast moet worden." De wasberen deelden hun onderkomen met stinkdieren en zeehonden. De stinkdieren zijn nog wel te zien, maar de zeehonden bevinden zich achter de schermen vanwege een behandeling. Of zij uiteindelijk terugkeren, is nog niet zeker.

