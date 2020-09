Disneyland Paris

Youtuber Gio geeft verkeerde voorbeeld in Disneyland Paris: mondkapje overal af

Een Nederlandse youtuber met bijna 1,3 miljoen volgers heeft zich niet aan de regels gehouden in Disneyland Paris. Giovanni Latooy, bekend als Gio, laat in een zeventien minuten durende vlog zien hoe hij haast nergens in de Disney-parken een mondmasker draagt. Dat is in coronatijd wel verplicht.



Disneyland Paris hanteert zeer strikte coronaregels. Het afzetten van een mond- en neusmasker is alleen toegestaan tijdens het eten of drinken, op afgezonderde plekken. Medewerkers hebben de opdracht gekregen streng te controleren op het gebruik van mondkapjes. Toch lukte het Latooy om steeds zonder kapje in beeld te komen. De bewuste video is tot nu toe 300.000 keer bekeken.





Saillant detail is dat Latooy, aangesloten bij Talpa Social, in 2018 nog werd ingehuurd om reclame te maken voor Disneyland. Hij nam meerdere filmpjes op met zijn familie en zijn toenmalige vriendin, om een Disney-vakantie te promoten. Die verschenen ook op het officiële Nederlandse YouTube-kanaal Disney NL.



Tower of Terror

Ondanks de eerdere marketingdeal lijkt de videomaker het nu niet meer zo nauw te nemen met de regels. Hij koos er ook voor om zonder toestemming te filmen in The Twilight Zone Tower of Terror en Hyperspace Mountain, wat eveneens verboden is.



Een woordvoerster van Disneyland Paris benadrukt dat Latooy dit keer niet op uitnodiging aanwezig was. "Hij heeft zijn bezoek zelf georganiseerd." Verder laat de voorlichtster aan Looopings weten dat alle bezoekers zich moeten houden aan de geldende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.



Protocollen

"Die zijn in lijn met de richtlijnen van de Franse regering en gezondheidsautoriteiten. We zijn heel duidelijk dat onze gasten onze protocollen moeten volgen om het resort te bezoeken, inclusief het dragen van een mondkapje." Ze vult aan dat het welzijn van bezoekers en medewerkers "altijd de hoogste prioriteit" heeft.



Het is niet de eerste keer dat 'Gio' in de fout gaat met coronaregels. Een maand geleden plaatste hij nog een video op YouTube waarin te zien is hoe hij met keelpijn naar een illegaal coronafeestje gaat. Hij bood daar later excuses voor aan. "Ik vind het superdom van mezelf dat ik dit heb gefilmd", reageerde hij.

























