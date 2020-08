Zoo Krefeld

Horror in Duitse dierentuin: alle flamingokuikens dood aangetroffen

In een Duitse dierentuin is een groep jonge flamingo's dood aangetroffen. Zoo Krefeld was dolblij met de geboorte van vier flamingokuikens, zeker omdat het park er al dertien jaar niet in was geslaagd om bij de diersoort voor nakomelingen te zorgen.



Dat maakt de dood van de dieren extra pijnlijk. Op de dode flamingo's werden bijtsporen aangetroffen. Waar die vandaan komen, is niet met 100 procent zekerheid vast te stellen. Op nachtelijke camerabeelden is echter te zien hoe een otter door het flamginoverblijf loopt.





Het management vermoedt dan ook dat otters de flamingokuikens hebben gedood. In het verblijf van de otters werd een gat in de omheining gevonden. Medewerkers zeggen niet te weten hoelang dit gat er al zat en sinds wanneer de otters in staat waren om hun verblijf te verlaten.



Brand

Zoo Krefeld, gelegen in de buurt van Venlo, krijgt zo voor de tweede keer in 2020 een grote klap te verwerken. Tijdens nieuwjaarsnacht brandde het apenhuis in de dierentuin af, waardoor tientallen dieren om het leven kwamen. Nu wordt er opnieuw gerouwd.



Het dierenpark tel op dit moment 41 Cubaanse flamingo's. De laatste keer dat er nageslacht ter wereld kwam, was in 2013. Inmiddels is het gat bij de otters gedicht. Bovendien werd er een beveiligingscamera geïnstalleerd die de dieren in de gaten houdt. En er is nog hoop voor de flamingo's: vijf eieren worden op dit moment nog uitgebroed.

