Voormalig Efteling-directeur Bart de Boer (69) overleden

Oud-Efteling-directeur Bart de Boer is op 69-jarige leeftijd overleden. Hij was al langdurig ziek, maar hield dat verborgen voor de buitenwereld. De Boer, geboren in Zaandam, was van 1 juni 2008 tot 1 september 2013 algemeen directeur van de Efteling en voorzitter van de raad van bestuur.



Hij koos voor een opvallende koers. Waar zijn voorganger Ronald van der Zijl genoegen nam met het eens per zeven jaar bouwen van een nieuwe attractie, zette De Boer in op een reeks grote investeringen. Zo presenteert hij kort na zijn aantreden plannen voor de komst van horecalocatie Station de Oost, kantorencomplex en paardenshow Raveleijn, congrescentrum De Burcht en de Sprookjesboerderij.





Die laatste twee projecten zijn uiteindelijk niet gerealiseerd. Eind 2009 opent bungalowpark Bosrijk, waarmee een langgekoesterde wens in vervulling gaat. Verder wordt houten achtbaan Pegasus onder leiding van De Boer vervangen door de dubbele variant Joris en de Draak.



Hartenhof

Dat De Boer niet bang is om te investeren, blijkt nogmaals als hij in 2010 de spectaculaire nieuwe darkride Hartenhof aankondigt. Met een budget van 42,5 miljoen euro zou het de duurste Efteling-attractie ooit worden. Ook dat project komt uiteindelijk niet van de grond. Wel opende in 2017 een alternatief onder de naam Symbolica.



Voor jubileumjaar 2012 haalt de directeur watershow Aquanura binnen, een investering van 17 miljoen euro. In het Sprookjesbos worden onder het bewind van De Boer de Sprookjesboom (2010) en De Nieuwe Kleren van de Keizer (2012) toegevoegd.



Winterstop

De bezoekersaantallen van het park stegen van 3,2 miljoen gasten in 2007 naar 4,2 miljoen in 2013. Eén van de belangrijkste veranderingen in het tijdperk van De Boer is echter niet de komst van verblijfsaccommodaties of een nieuwe attractie. Sinds het voorjaar van 2010 blijft de Efteling het hele jaar geopend, zonder winterstop. Tot de coronacrisis van 2020 was het sprookjespark elke dag toegankelijk voor publiek.



De Boers afscheid bij de Efteling hing samen met zijn aanhoudende investeringsdrang. Toen hij wilde doorpakken, stuurde de raad van commissarissen aan op een periode van consolidatie. "Ik miste daardoor vertrouwen", zei De Boer daarover in 2013. "Dan moet je een grote jongen zijn en zeggen: jongens dit is het."



Guus Meeuwis

Het overlijden van De Boer komt onverwachts. Enkele dagen geleden, op maandag 24 augustus, plaatste hij nog een bericht op Twitter. Daarin noemde hij de komst van een nieuwe Aquanura-show met muziek van Guus Meeuwis "ontzettend leuk nieuws".



De Efteling laat weten "verslagen" te zijn door de dood van de oud-directeur. "We wisten dat Bart ziek was, maar het is toch veel te vroeg en veel te snel gegaan", laat een woordvoerster weten. "De Efteling condoleert het gezin en de dierbaren van Bart met zijn overlijden en we wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies."



Sprong

Het park heeft veel aan hem te danken, weet de voorlichtster. "Mede dankzij zijn inspanningen zijn we als Efteling gegroeid en hebben we een sprong gemaakt naar de Europese top van pretparken."



Begin dit jaar werd bekend dat de initiatiefnemers van een nieuw Zeeuws attractiepark De Boer inhuurden als consultant. "Ik weet zo langzamerhand aan welke criteria een attractiepark moet voldoen om succesvol te worden", vertelde hij daarover aan Looopings. "Dat is mijn bijdrage aan het project."



Bonaire

Verder was De Boer betrokken bij organisaties als Bonaire International Airport, Eindhoven Museum, vastgoedfirma Adelaer, toerismebureau VisitBrabant, citymarketingbedrijf Eindhoven365, stimuleringsfonds Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant, Van Gogh Heritage Foundation en Van Gogh Nationaal Park. Hij heeft zich na zijn Efteling-tijd ook ingezet voor de Tilburgse kermis en Breda University of Applied Sciences.



Michael Mack, directeur van het Duitse attractiepark Europa-Park, reageert geschokt op het overlijden van de voormalig Efteling-baas. "Wat een vreselijk nieuws over een heel dierbare vriend", schrijft hij op Twitter. "Mijn gedachten zijn bij zijn familie in deze moeilijke tijden. We zullen je nooit vergeten." De Boer had een goede band met de familie Mack. Hij speelde zelfs met het idee om samen een attractie te ontwikkelen.

