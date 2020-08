Nieuws

39 miljoen euro aan overheidssteun voor kwakkelende dierentuinen

Nederlandse dierentuinen die in de financiële problemen dreigen te komen door de coronacrisis, krijgen eenmalig extra overheidssteun. Het kabinet stelt maximaal 39 miljoen euro beschikbaar voor dierenparken. Dat moet faillissementen in de dierentuinbranche voorkomen.



Volgens minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zijn de algemene steunmaatregelen, zoals looncompensatie en belastinguitstel, voor dierentuinen niet voldoende. Ingrijpen zou noodzakelijk zijn, omdat anders het dierenwelzijn in het geding komt.





"Een faillissement kan leiden tot dierenleed en euthanasie van gezonde dieren", laat het ministerie weten. "Dierentuindieren kunnen namelijk niet zomaar herplaatst worden en blijven ook na een faillissement specialistische zorg nodig hebben."



Het omzetverlies voor Nederlandse dierentuinen zou naar verwachting oplopen tot 132 miljoen euro. Eerder sprak de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) over een gezamenlijk verlies van 150 miljoen euro. Men vroeg naar aanleiding daarvan om een steunpakket van 110 miljoen euro.



De 39 miljoen euro die nu beschikbaar wordt gesteld, is bedoeld voor alle instellingen in het bezit van een dierentuinvergunning. Een extra voorwaarde is dat de parken financieel gezond waren vóór de crisis begon. De precieze invulling van de regeling wordt nog uitgewerkt.

