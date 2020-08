Efteling

Foto's: Efteling-fan transformeert toilet tot sfeervolle Efteling-kamer

Joeri Damen (30) uit Etten-Leur is de trotse eigenaar van misschien wel één van de meest sfeervolle toiletten in Nederland. De Efteling-fan besloot de kleinste kamer van zijn huis te transformeren tot een heuse Efteling-ruimte, met herkenbare decoraties en sprookjesattributen.



"Mijn vriendin en ik zijn superfan van de Efteling", vertelt Damen aan Looopings. "Ik heb een grote Efteling-verzameling die ik ergens kwijt wilde, maar mijn vriendin vertelde me: het moet niet te groot worden. Zo kwam ik op het idee om ons toilet aan te kleden in Efteling-stijl."





Wie een boodschap doet bij Damen thuis, wordt omringd door Efteling-souvenirs. Aan de wanden hangen Anton Pieck-tekeningen. De Brabander maakt ook een heleboel dingen zelf, zoals een replica van de toverspiegel van Sneeuwwitje, een zeephouder in de stijl van Baron 1898 en een bordje met 'Ezeltje Doortrekje'. De heks van Hans en Grietje kijkt toe door een luikje.



Toiletborstel

Eén van de klapstukken is een lichtgevend zwaard van Joris en de Draak dat fungeert als toiletborstel. "Als vrienden hier nu langskomen, gaan ze altijd eerst naar het toilet", aldus de creatieve fan. "Normaal is het een saaie ruimte waar je zo weer weg bent, nu nemen mensen er de tijd voor. En ik geniet er zelf ook van, het is echt een klein paleisje."



De Efteling-wc is nog niet helemaal af. Damen wil het plafond de komende tijd beplakken met dukaten van Ezeltje Strek Je. "Ik heb berekend dat ik ongeveer zeshonderd nodig zal hebben." Dat wordt een duur grapje: de munten kosten in de Efteling 50 eurocent per stuk.





































































