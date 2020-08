Futuroscope

Tientallen medewerkers Frans pretpark in quarantaine

Enkele tientallen medewerkers van het Franse pretpark Futuroscope moeten veertien dagen in thuisquarantaine. Vier van hun collega's zijn positief getest op het coronavirus. Als gevolg daarvan worden 28 personeelsleden in quarantaine geplaatst, melden Franse media.



Het gaat om werknemers die nauw samenwerkten met de besmette personen. Volgens vakbond CFDT was er nooit een gevaar voor het publiek, omdat de vier medewerkers geen direct contact hadden met bezoekers. "De situatie is onder controle", laat de regionale gezondheidsdienst ARS weten.





Futuroscope is weer open sinds 13 juni. Het futuristische attractiepark hoort bij parkengroep Compagnie des Alpes, net als bijvoorbeeld Walibi Holland, Walibi Belgium en Parc Astérix.





