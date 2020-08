Disneyland Paris

Nederlandse overheid geeft negatief reisadvies voor Disneyland Paris

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders met klem af om nog naar Disneyland Paris te reizen. Voor het Franse departement Seine-et-Marne, waar Disneyland ligt, geldt vanaf middernacht een oranje reisadvies. Dat wil zeggen dat alle niet-noodzakelijke reizen geschrapt dienen te worden.



"In een aantal departementen in Frankrijk is de COVID-besmettingsgraad ernstig toegenomen", laat het ministerie weten. Vakanties naar Disneyland zijn tot nader order dus uit den boze voor Nederlanders. Wie zich op dit moment in het gebied bevindt en terugkeert, wordt gevraagd om tien dagen in thuisquarantaine te gaan.





Eerder deze maand werd vanuit het ministerie al een negatief reisadvies gegeven voor de regio Parijs. Daar viel Disneyland Paris toen niet onder, omdat het pretparkresort zo'n dertig kilometer van de Franse hoofdstad ligt.



Bijbetalen

Nederlanders die een vakantie hadden geboekt bij Disneyland Paris, kunnen ervoor kiezen om het verblijf kosteloos te annuleren of om een nieuwe aankomstdatum te kiezen, op basis van beschikbaarheid. Als het nieuwe tarief lager is, wordt het verschil terugbetaald. Bij een hogere prijs zullen gasten geld moeten bijleggen.



Bij het annuleren van een verblijf dat in de komende zeven dagen plaats had moeten vinden, zorgt Disneyland ook voor de terugbetaling van de verzekerings- en vervoerskosten. Voorwaarde is wel dat die onderdelen bij Disney zelf zijn geboekt.



Drukte

Het doorgeven van een keuze kan door telefonisch contact op te nemen met de Nederlandse klantenservice van Disneyland Paris. Door de grote drukte kampt die momenteel met extreem lange wachttijden.

