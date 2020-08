Game

Grote update voor pretparkgame Parkitect

De makers van pretparkgame Parkitect komen met een grote update. Parkitect is een simulatiespel zoals de klassieke versie van RollerCoaster Tycoon, dat draait om het bouwen van een zo mooi mogelijk attractiepark. Komende week verschijnt een uitbreidingspakket met nieuwe attracties en meer mogelijkheden.



Zo worden er zes attractietypes toegevoegd, waaronder drie achtbanen. Ook krijgen spelers de mogelijkheid om effecten te synchroniseren met attracties en om vuurwerkshows op te voeren. Verder zijn er allerhande verbeteringen doorgevoerd op het gebied van decoraties.





Parkitect is beschikbaar voor Windows, Mac OS X en Linux. Een eerste versie verscheen in 2016, de officiële release volgde in 2018. Het computerspel van ontwikkelaar Texel Raptor kost op dit moment 24,99 euro euro. De uitbreiding Taste of Adventure uit 2019 wordt voor 9,99 euro verkocht.



Instellingen

Voor de uitbreiding met de naam Booms & Blooms, beschikbaar vanaf woensdag 2 september, gaat men 7,99 dollar vragen. Een gratis update van het hoofdspel, dat tegelijkertijd uitkomt, omvat onder meer nieuwe instellingen om attracties en bomen te personaliseren.

